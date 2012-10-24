القيادي البطش يدعو المقاومة لرد موحد يؤلم العدو الصهيوني

أكد الشيخ خالد البطش القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الأربعاء، أن التنافس الانتخابي الصهيوني الداخلي، يأتي على حساب دماء الشهداء الفلسطينيين، حيث يُصعد قادة العدو من عدوانه على شعبنا من أجل تحقيق انجازات أكبر في "الكنيست" وبرلمانهم.

وكانت طائرات الاحتلال قد شنت سلسة من الغارات على مختلف مناطق قطاع غزة، في تصعيد يتواصل منذ الأمس، حيث ارتقى أربعة شهداء وعدد من الجرحى في هذه الغارات.

وأضاف البطش، في تصريحٍ خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن مشهد العدوان الإسرائيلي يتكرر بشكل مستمر في حال حدوث أي صراع داخل كيان العدو، حيث يصدر الصهاينة أزماتهم الداخلية ضد قطاع غزة.

وشدد البطش، على حق شعبنا في الرد على العدوان الصهيوني، والتمسك بخيار المقاومة، داعياً فصائل المقاومة للوقوف في وجه العدو، والرد عليه بكل قوة لإيلامه، ووضع حد للتصعيد المتواصل على شعبنا.

ودعا القيادي في حركة الجهاد، إلى ضرورة تطوير وتنسيق الرد المشترك بين الأذرع العسكرية لفصائل المقاومة، وتشكيل غرفة عمليات مشتركة تتولى الرد المشترك.

ونوه القيادي البطش، إلى أن أزمات الاحتلال كبيرة، فهو يدرك فشله مع إيران حزب الله، وأن تغيرات المنطقة العربية لن تساعده كثيراً، فالإقليم لن يقف صامتاً تجاه التصعيد الصهيوني على شعبنا الذي يواجه هجوماً بوتيرة متكررة وأعلى.