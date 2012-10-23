وضع الأسير العمور مستقر بعد عملية القلب المفتوح

أفاد محامي وزارة شؤون الأسرى والمحررين فادي عبيدات أن الأسير رياض دخل الله العمور سكان بيت لحم (42 عاما) والمحكوم 11 مؤبدا والمريض بالقلب، قد أجريت له عملية قلب مفتوح في مستشفى تل هشومير الإسرائيلي وذلك يوم 17 الجاري وقد تم تغيير صمامين للقلب واستبدال شرايين.

وقال المحامي عبيدات أن الأسير العمور قد اعيد الى مستشفى الرملة اول امس بعد اجراء العملية ووضعه الصحي مستقر ويحتاج الى عناية طبية مركزة.

وكان وضع الأسير رياض العمور قد تدهور بشكل خطير في الفترة الأخيرة مما استدعى نقله الى مستشفى اساف هروفيه حيث استبدل جهاز منظم القلب له، ولكن وضعه الصحي لم يستقر حيث تبين أن هناك انسداد في الشرايين مما تطلب نقله الى مستشفى تل هشوميرو واجراء عملية قلب مفتوح له.

الأسير رياض عانى خلال السنوات الأخيرة من نوبات وفقدان الوعي بشكل شبه يومي، وهو أسير مصاب بالرصاص في البطن ويوجد جهاز منظم للقلب في جسمه، وقد ماطلت ادارة السجون سنوات طويلة في اجراء الفحوصات له مما أدى الى تدهور وضعه بشكل كبير جدا.

يذكر أن الأسير رياض قد فاز في انتخابات المجلس المحلي في قرية تقوع قضاء بيت لحم بعد أن تم اختياره من أهل قريته ليرأس القائمة التي فازت بالتزكية.