مصرع مجند مصري وإصابة 3 آخرين فى هجوم مسلح بـسيناء

هاجم مسلحون سيارة الشرطة المكلفة بتأمين طريق أبورديس عند الكيلو 9 فى جنوب سيناء، وأطلقوا وابلا كثيفا من الأعيرة النارية مما أدى إلى مصرع جندى وإصابة 3 آخرون.

وكان رجال الشرطة المكلفون بتأمين الطريق، فوجئوا بسيارة دون لوحات معدنية وبداخلها أشخاص ملثمون يحملون أسلحة آلية، وأطلقوا وابلا من النيران على السيارة والقوة التى بداخلها، مما أدى إلى مصرع المجند محمد كمال محمد سائق سيارة الشرطة، وإصابة 3 جنود، وفر الجناة هاربين في المناطق الجبلية المحيطة بالمنطقة.

وتلقى اللواء محمود الحفناوى مدير أمن جنوب سيناء إخطارا عن هجوم مجموعه مسلحة من البدو على سيارة الشرطة المكلفة بتأمين طريق أبورديس - طور سيناء عند الكيلو 9 الواصل بين أبورديس وطور سيناء، وأطلقوا وابلا من الرصاص أدى إلى مصرع مجند بعدة طلقات بالصدر، وإصابة 3 آخرين من الجنود نقلوا إلى مستشفى أبورديس.

وأكدت مصادر أمنية للوطن أن الجناة ينتمون إلى البدو لأنهم الوحيدين الذين يستخدمون نوع السيارات التى استخدمت فى الهجوم ودون لوحات معدنية رغم قيام الجهات الأمنية بتعيين مجموعات من البدو لتأمين المنطقة إلا أنهم أفلتوا من هذه المجموعات، وهاجموا سيارة الشرطة.

من جانبهم، قال أهالى المنطقة "أصبحنا نعيش في رعب جراء ما يحدث يوميا من سرقة سيارات، واقتحام المنازل وتهديد المواطنين بالسلاح، وخطف الآمنين، وأصبح المسلحون يشعرون أنهم أقوى من الدولة، والأجهزة الامنية لا تقوم برد فعل قوي تجاه هؤلاء الجناة الذين يمارسون البلطجة أمام أعين الجميع.