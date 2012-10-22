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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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الزمالك يرفض إعارة لاعبيه للأندية العربية

  • وكالات - فلسطين اليوم
  • 15:30 - 22 أكتوبر 2012
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رفضت لجنة الكرة بنادي الزمالك برئاسة حمادة إمام طلبات بعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم الرحيل إلى أندية عربية عن طريق البيع أو الإعارة نظراً لإصابتهم بإحباط شديد نتيجة تأجيل الدوري المصري أكثر من مرة وغموض صدور أي قرار باستئنافه في الوقت الحالي.
وتلقى لاعبون من نادي الزمالك عروضاً خارجية عربية منهم: أحمد حسن ورزاق من نادي العربي القطري الذي يدربه حالياً المدرب المصري الكابتن حسن شحاته، وأحمد سمير عرضاً من الوصل الإماراتي، وأحمد توفيق عرضاً من الهلال السوداني، وأحمد جعفر عروضاً من الإمارات وقطر.
وقال الكابتن محمود أبورجيلة، أمين عام لجنة الكرة، في تصريحات صحفية "من الصعب الموافقة حالياً على الاستغناء عن أي لاعب لأننا لا نعرف الظروف القادمة، حيث يمكن أن يستأنف الدوري في أي وقت ووقتها سنكون في موقف محرج ولن نستطيع أن نعيد لاعبينا"، مشيراً إلى أننا يمكن أن نوافق على إعارة أي لاعب في حالة واحدة هي إعلان المسؤولين إلغاء الدوري هذا الموسم.
ورفض أبورجيلة فكرة الاستغناء عن خدمات المدير الفني البرتغالي فييرا والاعتماد على مدرب وطني لتوفير راتبه، مؤكداً أن المدرب البرتغالي مستمر وما يتردد مجرد "كلام جرايد" لا أساس له من الصحة.

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