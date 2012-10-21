« إسرائيل » تفشل مجددًا في استخراج الغاز من البحر المتوسط

في ضربة جديدة للمساعي الإسرائيلية للتنقيب عن النفط والغاز، أعلنت شركتا «هخشارا إنرجيا» و«موديعين» الإسرائيليتين، فشل عمليات التنقيب عن الغاز الطبيعي في حقل «سارا» الذي يبعد 70 كيلومترًا من ساحل مدينة «الخضيرة» في عمق البحر المتوسط، الأمر الذي كبد الشركتين خسائر تقدر بـ60 مليون دولار.

وقال بيان للشركتين، مساء اليوم: "إن عمليات التنقيب وصلت إلى عمقها النهائي، أي 3928 مترًا تقريبًا، دون ظهور أية علامات على وجود غاز أو نفط".

واعتبر تسحي سلطان، أحد شركاء شركة «موديعين»، الفشل في العثور على الغاز في حقل «سارا»، ضربة قاسية لشركات التنقيب عن الغاز وللاقتصاد الإسرائيلي كله.

و كانت التقديرات الأولية لشركات التنقيب تشير إلى وجود 42 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في حقل «سارا»، إلى جانب 21 مليون برميل من النفط.

وتعد هذه الضربة الثانية، خلال شهرين، للجهود الإسرائيلية للتنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط، ففي شهر سبتمبر الماضي، أعلنت الشركات القائمة عن التنقيب في حقل «ميرا» البحري، أن الحقل شبه خالٍ من الغاز، وقد أدى ذلك إلى انهيار أسهم شركتي «هخشارا» و«موديعين» في البورصة الإسرائيلية، وخسارتهما مبلغًا يُقدر بمائة مليون دولار.