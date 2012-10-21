التواصل الجماهيري والإصلاح للجهاد ترعى صلحاً عشائرياً في خانيونس

في جو سادته روح الجيرة والتسامح والإخاء، رَعَت لجنة الإصلاح للجهاد الإسلامي غرب خانيونس جنوب قطاع غزة، صلحاً عشائرياً بين عائلة العقاد وعائلة المجايدة إثر شجار عائلي مؤسف بين العائلتين.

وقد تَدَخلت اللجنة برئاسة الشيخ عيسى الفرا "أبو محمد" مسئول الإصلاح والتواصل في إقليم غرب خانيونس وعدد من أعضاء اللجنة وتم الصلح بالعفو العام بين العائلتين.

وشكر مختار أل العقاد حركة الجهاد الإسلامي ولجنة الإصلاح التابعة لها على ما بذلوه من جهد كبير في إصلاح ذات البين بين العائلتين وشكر كل من ساهم في هذا الحل.

بدوره مختار أل المجايدة ثمن دور لجنة الإصلاح ودورها المميز في حل الكثير من القضايا الصعبة وشكرهم على جهودهم الكبيرة, وشكر كل من ساهم في حل هذا الإشكال.

من ناحيته شكر الشيخ عيسى الفرا العائلتين على حسن الاستقبال وسرعة الاستجابة للحل على أساس شرع الله.