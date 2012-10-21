اليوم : توقعات بدخول السولار القطري للقطاع بعد توقف لعدة أشهر

أعلن المهندس رائد فتوح رئيس لجنة إدخال البضائع للقطاع ان قوات الاحتلال ستضخ كميات من السولار الصناعي القطري اليوم الاحد , في حال وصلت الشاحنات المصرية لمعبر العوجا .

وأشار فتوح "لفلسطين اليوم " ان قوات الاحتلال ستدخل 340 شاحنة محملة بمساعدات و بضائع للقطاع التجاري و الزراعي ،بالإضافة لضخ كميات محدودة من غاز الطهي فقط .

وأشار إلى ان دخول الوقود القطري مرهون بوصول الشاحنات لمعبر العوجا من الجانب المصري.

وفي تصريحات سابقة لفتوح قال إن مصر ستستأنف يوم الأحد ضخ الوقود القطري لصالح شركة الكهرباء، عبر معبر كرم أبو سالم.

وأوضح فتوح ، أن مصر أبلغت الجانب الفلسطيني بأنها ستبدأ بضح 300 ألف لتر من الوقود القطري، لكنه لم يؤكد ما إذا كانت هذه الكمية ستدخل بشكل يومي أم لا.

وأشار إلى أنه لم تدخل كميات السولار الصناعي الإسرائيلي لغزة منذ مدة، وأن إدخالها يتم حسب الطلب عليها، منوهاً إلى وجود مشاكل مالية تخص شركة الكهرباء.

وكانت مصر قد علقت إدخال الوقود القطري للقطاع عقب الهجوم الذي وقع ضد ثكنة عسكرية للجيش المصري قرب الحدود بين قطاع غزة ومصر ودولة الاحتلال الإسرائيلي مما أدى لمقتل 16 جندياً في آب /أغسطس الماضي.