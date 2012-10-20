دعوة لرجم الانقسام وإحياء ليلة العيد أمام مقر الصليب الأحمر

دعا ممثل حركة فتح في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية نشأت الوحيدي الحجاج من الفلسطينيين من كافة أماكن تواجدهم لرجم الانقسام، وذلك خلال أداء مناسك الحج لهذا العام.

وأضاف الوحيدي أن أبناء الشعب الفلسطيني بكل مكوناته يتطلعون لأي بصيص من الأمل بطي صفحة الانقسام البغيض الذي طال كل مناحي الحياة الفلسطينية وأفسح مجالا واسعا أمام الاحتلال الإسرائيلي ليستفرد بالأسرى والمعتقلين.

ووجه الوحيدي نداء لكافة الحجاج ومن بينهم أهالي الأسرى والشهداء المعتقلة جثامينهم لدى الاحتلال الإسرائيلي بالدعوة لوحدة الصف الفلسطيني والعمل لتعزيز الثقة وأجواء الأخوة خلال موسم الحج لما فيه من طريق نحو إنهاء الانقسام، متمنيا عودة الحجاج سالمين لأرض الوطن.

وثمن الوحيدي المكرمة الملكية السعودية لأهالي الأسرى والشهداء وللأسرى المحررين والحالات الإنسانية، مشددا على أن المكرمة السعودية ساهمت في تخفيف الكثير من المعاناة والآلام لدى أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة أهالي الأسرى والشهداء والحالات الإنسانية.

وطالب الوحيدي جماهير الشعب الفلسطيني وقادة العمل الوطني والإسلامي والمؤسسات لإحياء ليلة العيد بمقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة وفاء ودعما وإسنادا للأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتأكيدا على أن الفرحة لن تكتمل دون حرية الأسرى كافة ودون قيد أوشرط أو تمييز.