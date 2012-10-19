وزير بريطاني يدين الاستيطان ويطالب « إسرائيلأ » بالتراجع عن القرار

أدان الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، ألستر بيرت، الإعلان الإسرائيلي بالموافقة على بناء 797 وحدة استيطانية في مستوطنة 'جيلو' غير الشرعية، بالقدس المحتلة.

وأكد بيرت، في بيان أصدره، اليوم الجمعة، على أن الاستيطان الإسرائيلي غير شرعي ويدمر حل الدولتين.

وقال: إنه بالرغم من تعبيرنا عن القلق من هذا الأمر فإن "إسرائيل" تواصل القيام بهذه الخطط لتوسيع المستوطنات، وبالتالي فإنني أدين بشدة الأخبار التي تتحدث عن أن الحكومة الإسرائيلية تقدم خططا لتوسيع مستوطنة 'جيلو'، وهذا الأمر يتناقض مع الالتزامات الإسرائيلية نحو حل الدولتين والقانون الدولي.

وأضاف: إننا نطالب الحكومة الإسرائيلية بالتراجع عن هذا القرار وأن لا تتخذ أي قرارات أخرى لتوسيع المستوطنات.