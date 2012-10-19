الكتاتني رئيسا لحزب الحرية والعدالة المصري

فاز محمد سعد الكتاتني الرئيس السابق لمجلس الشعب المنحل (الغرفة الأولى للبرلمان المصري)، برئاسة حزب الحرية والعدالة المصري الذي تصدر نتائج الانتخابات البرلمانية السابقة.

وأعلن الحزب في مؤتمر صحفي عقده بعد ظهر اليوم حصول الكتاتني على 581 صوتا بنسبة 67.3% من إجمالي أصوات أعضاء الحزب، بينما حصل منافسه عصام العريان على 283 صوتا بنسبة 32.7% من إجمالي الأصوات.

وبذلك يخلف الكتاتني الرئيس المصري محمد مرسي الذي استقال من منصب رئاسة حزب الحرية والعدالة عقب فوزه بمنصب الرئاسة في الـ 30 من يونيو/ حزيران الماضي.

وبهذا الفوز يصبح الكتاتني أول رئيس منتخب لحزب الحرية الحرية والعدالة؛ حيث كان رئيسه الأول، محمد مرسي، بالتعيين.

وعقب إعلان فوز الكتاتني برئاسة الحزب، قاطع الحاضرون المؤتمر الصحفي بهتافات "إيد واحدة"، في تعبير عن الوحدة داخل الحزب بغض النظر عمن يتولى المناصب.

وكان الحزب قد عقد مؤتمره العام، اليوم، في المدينة التعليمية في مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، غرب القاهرة، وأجريت الانتخابات على رئاسة الحزب في الجلسة الثانية للمؤتمر بعد اكتمال النصاب القانوني اللازم للتصويت.

وبحسب مراسل وكالة "الأناضول" للأنباء الموجود هناك فإن عدد الحضور في الجلسة الثانية وصل إلى 820 عضوا من أعضاء المؤتمر، في حين أن النصاب اللازم لإجراء الانتخابات هو 772 من إجمالي 1025.

ورفعت لجنة الانتخابات الجلسة الأولى حيث لم يتعد عدد الحضور من الأعضاء 400 عضو، وبدأت الجلسة الثانية بالتصديق على قبول استقالة الرئيس الأول للحزب، محمد مرسي.

قال محمد سعد الكتاتني، الرئيس الجديد لحزب الحرية والعدالة المصري، إن أبرز التحديات أمامه هي إعادة "اللحمة الوطنية".

وأضاف الكتاتني، في كلمة عقب إعلان فوزه برئاسة الحزب: "الحرية والعدالة أمامه تحديات كبيرة أبرزها إعادة اللُحمة والوحدة الوطنية للوطن بكل أحزابه وتوجهاته وطوائفه حتى تنهض مصر وتتحقق التنمية الحقيقية".

واستطرد الرئيس الجديد للحزب "إن الحرية والعدالة جاء ليعبر عن المشروع السياسي للإخوان المسلمين في نهايته الوصول إلى الحكم الرشيد الذي سينطلق من الشريعة الإسلامية".

ولفت الكتاتني إلى أن الحزب لديه مشروع لنهوض مصر حتى تستعيد مكانتها بين الدول بالتعاون مع الأحزاب الأخرى".

وأشار إلى أن الحزب رغم أنه حزب مصري إلا أنه سيعمل على الاستفادة من تجارب الآخرين وحتى لو خارج مصر.

وفاز الكتاتني الرئيس السابق لمجلس الشعب المنحل (الغرفة الأولى للبرلمان المصري)، برئاسة حزب الحرية والعدالة المصري الذي تصدر نتائج الانتخابات البرلمانية السابقة.