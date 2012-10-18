أسير محرر : شعبنا الفلسطيني جدير بقيادة الأمة للانتصار

عبّر الأسير المحرر توفيق أبو نعيم عن تمنياته بالعودة القريبة للمهجرين الفلسطينيين إلى ديارهم التي أخرجوا منها بعد انتصار تقود جيوشه قيادة حكيمة ويحتكم للقرآن وشريعة الرحمن.



وأشاد أبو نعيم خلال كلمة له في الاحتفال المركزي لحركة حماس المخصص للاحتفال بالذكرى الأولى لإتمام صفقة وفاء الأحرار عصر الخميس 18/10/2012م – بالمفاوض الفلسطيني وصموده خلال جولات التفاوض التي امتدت لسنوات عديدة .



وقال :" المفاوض الذي يعرف حقيقة اليهود وعقيدتهم استطاع أن يمرغ أنف المفاوض الصهيوني فهو لم يتزحزح عن أرقامه التي طلبها منذ اليوم الأول ".



وأوضح أبو نعيم أن التربية الخاصة التي أنعم الله بها على الشعب الفلسطيني من خلال الحصار والتجويع والحرب والدمار جعلته مؤهلاً للانتصار وقيادة الأمة نحو الانتصارات ، وقال :" هذا الشعب الذي أكل وشرب من الأنفاق وتحمل الصعاب جدير بالقيادة والريادة ".