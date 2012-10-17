سعدات: إدارة السجون لم تلتزم بتنفيذ الاتفاق مع الأسرى وعلى الراعي متابعة تطبيقه

قال الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القائد الأسير احمد سعدات " ان "إدارة السجون" ما زالت حتى اليوم تماطل بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع لجنة الإضراب الأخير في نيسان من العام الجاري مما يستدعي تحركا عاجلا وسريعا خاصة من الراعي المصري وعلى الصعيد القانوني لوقف التدهور الخطير في السجون ".

جاءت تصريحات سعدات خلال زيارة محامي نادي الأسير له في سجن "هداريم "، وأضاف القائد الفلسطيني " وفق سياسة مبرمجة "إدارة السجون" ضربت بهذه الاتفاقية عرض الحائط وخاصة فيما يشمل إخراج الأسير ضرار أبو السيسي من العزل بحجة أن محكمته مغلقة وهو مبرر واهي ولا يجيز عزله خاصة في ظل تدهور وضعه الصحي " . وذكر سعدات ، أن ابو السيسي يعاني من عدة أمراض مما إلى فقدانه أكثر من 30 كيلو غرام وهو يتناول الكثير من العقاقير نظرا لحالته الصحية دون جدوى ، مؤكدا أن هذه القضية جديرة بالمتابعة بالإضافة إلى القضايا الأخرى مثل الممنوعين من الزيارة من الدرجة الأولى تحت حجة المنع الأمني.

سعدات المحكوم بالسجن 30 عاما ، والذي تعرض للعزل والعقوبات لفترة طويلة و قاد إضراب "الكرامة والحرية " مع باقي الحركة الأسيرة في نيسان من العام الماضي ، أوضح أن أهم بنود الاتفاق الذي وقع بين قيادة الإضراب وإدارة السجون تامين زيارة أسرى غزة بشكل دائم أسوة بالضفة وان لا تكون موسمية بواقع زيارة كل أسبوعين ، كما نص الاتفاق على تشكيل لجنة من قبل إدارة السجون ولجنة الإضراب حتى يتم تنفيذ الاتفاق ولكن لا يوجد التزام ، وأضاف سعدات " وإذا اجري استبيان داخل السجون لوجدنا أن قرار المنع من الزيارة يشمل جميع الأسرى ولكن بدرجات متفاوتة ولأسباب أمنية تكون وفقا لمزاج المخابرات وهذه القضية بحاجة إلى متابعة أيضا".

ودعا سعدات الجهة التي أشرفت على الاتفاق "الحكومة المصرية" لمتابعة تطبيق الاتفاق والدفاع عنه وتزويد المحامين بنسخة منه في حال احتاج الأسرى إلى رفع قضية ضد "إدارة السجون" .