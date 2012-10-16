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أعضاء في الكنيست الصهيوني : لا نريد حركة بلد وحنين زعبي

  • ترجــمة خـاصة - فلسطين اليوم
  • 15:32 - 16 أكتوبر 2012
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قال عضو الكنيست دافيد روتم من حزب "إسرائيل" بيتنا الذي يترأسه افيغدور ليبرمان بأنه سيقدم طلبا للجنة الانتخابات المركزية لفصل حركة بلد واستبعادها من الانتخابات القادمة في 22 يناير المقبل قائلاً :"إنها حركة تؤيد الإرهاب وتعمل ضد "إسرائيل".

كما أن عضو الكنيست من حزب الليكود اوفير اوكينوس سيقدم طلبا ضد ترشيح عضوة الكنيست العربية حنين زعبي للانتخابات وقال اوفير اوكينس أن حنين زعبي تقوم بنشطات عدائية ضد "إسرائيل".

من جانبها قالت العضو العربي في الكنيست الصهيوني حنين الزعبي :"الأمر يتعلق بتحريض ضدي وهذا تحريض رخيص.

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