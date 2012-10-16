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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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اعتقال 4 سيدات من المسجد الأقصى واشتباكات على بوابات المسجد

  • القدس المحتلة - فلسطين اليوم
  • 12:54 - 16 أكتوبر 2012
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اعتقلت شرطة الاحتلال المتمركزة داخل المسجد الأقصى المبارك أربع سيدات من المرابطات في ساحات الأقصى واقتادتهن إلى مركز تابع لقوات حرس الحدود الصهيونية في المدرسة التنكزية الملاصقة لباب السلسة من بوابات الأقصى للتحقيق معهن.

وقال مراسلنا في المدينة بأنه صاحب عملية الاعتقال عراك واشتباكات بالأيدي في منطقة باب الحديد (من الخارج) من بوابات الأقصى الخارجية بين شبان من القدس وعناصر من شرطة الاحتلال.

يذكر أن العشرات من طلبة حلقات العلم في الأقصى تصدوا لمجموعة من قيادات الاحتلال اقتحمت المسجد الأقصى وحاولت دهم الجامع القبلي "المسقوف" وذلك بهتافات "الله أكبر" وساد توتر شديد ساحات المسجد المبارك، في حين اقتحم عدد من المتطرفين اليهود المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة برفقة حراسات مشددة.

 

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