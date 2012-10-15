بولس: الأسير الشراونة يقذف دما باستمرار وحالته مقلقة

قال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس اليوم الإثنين، عقب زيارة قام بها للأسير أيمن الشراونة المضرب عن الطعام منذ 107 أيام 'إن الأسير الشراونة في حالة صعبة للغاية وبدا على حالته التراجع.

وأوضح بولس أن الأسير الشراونة توقف عن أخذ أي نوع من الفيتامينات ويرفض إجراء أي من الفحوصات الطبية، ويهدد بالتصعيد وذلك بالتوقف عن أخذ الماء والسكر، بعد ما قوبلت قضيته بالمماطلة والتسويف.

وبين بولس أن الشراونة يعاني من أوجاع شديدة في الظهر والمعدة ويقذف دما باستمرار ولديه مظاهر مقلقة في عملية التبول، كما يعاني من مشكلة في التركيز والنظر، ولفت بولس إلى أن الأطباء في 'عيادة سجن الرملة'، أكدوا له مدى خطورة وضعه وما طرأ من تراجع على حالته الصحية.

وحذر رئيس نادي الأسير قدورة فارس من المساس بحياة الأسير الشراونة أو أن يصيبه أي مكروه في ظل ما تمارسه سلطات الاحتلال من استمرار لاحتجازه دون أي سبب أو تهمة واضحة، مطالبا المجتمع الدولي بأن يكون جديا في ممارسة ضغط على السلطات الإسرائيلية لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام.