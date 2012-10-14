إيران تصنع طائرة حديثة من دون طيار قادرة على القصف

أكد قائد الدفاع الجوي الإيراني العميد فرزاد إسماعيلي الأحد، أن إيران صنعت طائرة من دون طيار من نوع (حازم) لديها القدرة على القيام بعمليات قصف والتحليق لمسافات بعيدة.

وأعلن العميد إسماعيلي في تصريح لوكالة (فارس) إنتاج 3 أنواع من أحدث طائرة من دون طيار من طراز (حازم) للمديات القصيرة والمتوسطة والبعيدة.



وأوضح أن هذه الطائرة تقوم بتقصي الأهداف والتعرف عليها وعند الحاجة يمكن استخدامها لتحميل المتفجرات ما يعني أن الطائرة (حازم) يمكن استخدامها كمدفعية وصواريخ إضافة إلى إرسالها في مهمات استكشافية.



وأوضح إسماعيلي أنه "في العادة لا نقوم بنصب صواريخ على طائرة (حازم) لكن إذا ما اقتضت الحاجة يمكن تزويدها بمواد متفجرة".



وقال قائد الدفاع الجوي الإيراني ان "الطائرات الإيرانية من دون طيار تمتلك قدرة رصد المناطق المختلفة ومنها الخليج ومتابعة جميع تحركات الأعداء".



وكان مساعد وزير الدفاع والقوات المسلحة الإيرانية، محمد إسلامي، أعلن الشهر الماضي أن بلاده تقوم بتجهيز طائرات من دون طيار محلية الصنع من طراز "كرار" بأنظمة صاروخية.