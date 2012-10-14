حكومة غزة تصرف رواتب موظفيها وفق آلية جديدة

بدأت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الحكومة الفلسطينية بغزة، اليوم الأحد بتطبيق آلية جديدة في صرف الرواتب لموظفي الحكومة في جميع مكاتب البريد التابعة لها في القطاع؛ من شأنها تبسيط الإجراءات المتبعة سابقاً.



وقال وكيل الوزارة المساعد سهيل مدوخ إن "الوزارة، وفي إطار تطبيق توجيهات الوزير أسامة العيسوي بضرورة تحقيق التحول الالكتروني في عمل الوزارة وتسهيلا منها على المراجعين طبقت منظومة الصرف دون الحاجة لحصول الموظف على شيك مسبق من قبل موظفي البريد ثم العودة لشباك الصرف مرة أخرى".



وأضاف مدوخ خلال تفقده لعمليات صرف الرواتب في مكاتب البريد أن الصرف جرى منذ صباح اليوم بسلاسة تامة ولم تشهد ازدحاما في طوابير كما كان في السابق.



وأشار إلى أن الآلية الجديدة تساهم بشكل فعال في القضاء على عمليات التزييف ومشاكل التزوير وتخفف بشكل كبير من الإجراءات الروتينية أمام المراجعين والموظفين وتزيد الفاعلية والكفاءة لدى الموظفين.