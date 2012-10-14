نتنياهو:سنواصل استهداف الجهاد العالمي في غزة..وقبة ديجيتال لمحاربة الهكرز ‏

أشاد رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو خلال بدء جلسة الحكومة "الإسرائيلية" بعمليات الاغتيال التي طالت 3 نشطاء فلسطينيين في قطاع غزة .

وأضاف نتنياهو قائلا :الجهاد العالمي يستخدم وسائل للمساس بنا ونحن سنواصل استهداف عناصر الجهاد العالمي بكل حزم وقوه , ولن نصمت عن إطلاق الصواريخ .

وكشف نتنياهو بأن هناك محاولات يومية من قبل قراصنة انترنت ( هكرز ) يحاولون اختراق مواقع البني التحتية "لإسرائيل" ولكن قسم محاربة الهكرز ( سايبر) الوطني في إسرائيل والذي أقيم قبل عام يعمل من اجل منع تلك المحاولات على يد تطوير قبة ديجيتال فولاذية لمحاربة ارهاب الحواسيب .