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نتنياهو:سنواصل استهداف الجهاد العالمي في غزة..وقبة ديجيتال لمحاربة الهكرز ‏

  • ترجمة خاصة - فلسطين اليوم
  • 10:09 - 14 أكتوبر 2012
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أشاد رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو خلال بدء جلسة الحكومة "الإسرائيلية" بعمليات الاغتيال التي طالت 3 نشطاء فلسطينيين في قطاع غزة .

وأضاف نتنياهو قائلا :الجهاد العالمي  يستخدم وسائل للمساس بنا  ونحن سنواصل استهداف عناصر الجهاد العالمي بكل حزم وقوه , ولن نصمت عن إطلاق الصواريخ .

وكشف نتنياهو بأن هناك محاولات يومية من قبل قراصنة انترنت ( هكرز ) يحاولون اختراق مواقع البني التحتية "لإسرائيل"  ولكن قسم محاربة الهكرز ( سايبر)  الوطني في إسرائيل  والذي أقيم قبل عام يعمل من اجل منع تلك المحاولات على يد تطوير قبة ديجيتال فولاذية  لمحاربة ارهاب الحواسيب .

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