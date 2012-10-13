قائد إيراني: طائرة « أيوب » التقطت صوراً لـ« ديمونا »

قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري:" إن نجاح المقاومة في إرسال طائرة فوق الأجواء الإسرائيلية حقق إنجازاً نوعياً في تاريخ المنطقة والشعوب المقاومة للاحتلال الإسرائيلي".

وكتب الجعفري على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":" استطعنا من خلال طائرة "أبابيل" –أيوب- أن نلتقط صوراً مباشرة ومفصلة عن موقع ديمونا النووي الإسرائيلي في صحراء النقب".

وأكد أن إيران رفعت قدراتها الدفاعية والردعية البرية وتطوير قدراتها الصاروخية، لافتاً إلى تعزيز قدراتها الدفاعية والهجومية في البحر لتصل إلى مستوى الردع الاستراتيجي، في إشارة إلى جاهزية إيران للرد على أي حرب عليها قد تشنها (إسرائيل) بالتحالف مع الولايات المتحدة.