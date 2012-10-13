نتائج المباريات في الجولة الخامسة من دوري الدرجة الممتازة بغزة

حقق فريق شباب خانيونس فوزا مثيرا على خدمات الشاطئ بهدفين مقابل هدف, في المباراة التي جمعت الطرفين على أرض ملعب فلسطين عصر السبت, في إطار لقاءات الجولة الخامسة من بطولة دوري الدرجة الممتازة لكرة القدم.

وتقدم الشاطئ بهدف عن طريق أكرم الحديدي في الدقيقة 31, لكن محمد سلامة عدل النتيجة للنشامى في الدقيقة 57, تبعه محمد بركات بهدف تأكيد الفوز في الدقيقة 76, ليرفع خانيونس رصيده إلى 11 نقطة في الصدارة, فيما تجمد رصيد الشاطئ عند 3 نقاط في المركز التاسع.

الشجاعية – المشتل (2-1)

ونجح اتحاد الشجاعية في خطف فوز ثمين من أنياب المشتل بهدفين مقابل هدف, في المباراة التي جمعتهما على ملعب اليرموك.

وسجل هدفي الشجاعية علاء عطية في الدقيقة 45, وسالم وادي في الدقيقة 90, فيما سجل المشتل إسماعيل أبو دان في الدقيقة 53, ليرفع الفائز رصيده إلى النقطة 8 في المركز الخامس, فيما بقي المشتل أخيرا بدون نقاط.

الهلال – خدمات خانيونس (4-1)

وفي الدرجة الأولى فاز الهلال على خدمات خانيونس بأربعة أهداف مقابل هدف, في المباراة التي جمعت الطرفين على أرض ملعب خانيونس البلدي.

وسجل رباعية الهلال كل من محمد حسان في الدقيقة 26, وأحمد المدهون في الدقيقة 32, وباسم الكحلوت في الدقيقة 55, وإبراهيم سلامة في الدقيقة 90, فيما أحرز هدف الشرف لخانيونس حسن عرام في الدقيقة 94, ليرفع الهلال رصيده إلى 13 نقطة في الصدارة, وتراجع خانيونس للمركز الثالث برصيد 12 نقطة.

خدمات دير البلح – التفاح (1-1)

وخطف التفاح تعادلا ثمينا من خدمات دير البلح بهدف لكلا الطرفين, في المباراة التي جمعتهما على ملعب الدرة.

وتقدم الدير عن طريق محمود البحيصي في الدقيقة 12, وعادل ماهر الكتناني للتفاح في الدقيقة 28, ليحصد الدير أولى نقاطه في الدوري وبقي أخيرا, أما التفاح فرفع رصيده إلى نقطتين في المركز الحادي عشر.