تعليقاً على حزب النور السلفي..داخلية غزة: لا نمانع في تأسيس أي حزب

قالت وزارة الداخلية بحكومة غزة إن حكومتها لا تمانع تأسيس أي حزب ما دام ذلك في إطار القانون الفلسطيني وبحسب الإجراءات التي حددها القانون.

وأكد إسلام شهوان الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني بالحكومة أن حرية التعبير عن الرأي وتأسيس الأحزاب والجمعيات حق مكفول للجميع.

وقال شهوان في تصريح صحفي "جلسنا مع القائمين على تأسيس حزب النور السلفي الفلسطيني وأطلعناهم على الإجراءات القانونية لتأسيس أي حزب قبل الإعلان عنه حسب القانون الفلسطيني".

وأكد أن "الداخلية طلبت من القائمين على تأسيس الحزب إتباع الإجراءات القانونية حسب القانون والتقدم بطلب رسمي لذلك".

وأضاف "نقدّر تفهّم أفراد الحزب بعد اطلاعهم على الإجراءات المتبعة في تأسيس الأحزاب والجمعيات ولم يزد الاجتماع بهم على ساعات قليلة".

وشدد شهوان على أن الوزارة تقف مع الحريات العامة وتدعم تأسيس الأحزاب والجمعيات كظاهرة صحية للتعدد السياسي في أي بلد يدعم الحريات.