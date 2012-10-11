الطقس: ارتفاع طفيف للحرارة وتوقع بسقوط أمطار مساءً

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الخميس، غائماً جزئياً الى غائم ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وفي ساعات الليل يحتمل سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

و يوم غد الجمعة فمن المحتمل أن يكون الجو غائماً جزئياً ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في حين يكون الجو يوم السبت غائماً جزئياً ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.