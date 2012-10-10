هناك تنسيق بينها.. الزهار: الفصائل الفلسطينية تعمل وفق انضباط وطني

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور محمود الزهار إن الفصائل الفلسطينية تعمل وفق "انضباط وطني"، مشيرا إلى أن التصعيد الإسرائيلي موجود من قبل الانتخابات الأمريكية وأن الدم الفلسطيني والعربي الإسلامي ثمن نجاح لأي رئيس أمريكي.

وأضاف الزهار خلال جلسة التشريعي والتي عقدت بغزة: "رتبنا مع فصائل المقاومة وهناك تنسيق بينها وهي مرتبطة ومنضبطة مع الصف الوطني، وأعتقد أنه يجب ربط السياسة الفلسطينية مع الواقع العربي".

وأوضح الزهار أن هناك تنسيقاً كبيراً بين فصائل المقاومة الفلسطينية كافة للرد على جرائم الاحتلال وممارساته، وأضاف "من أول لحظة تم اتهام غزة بالطائرة وأتضح أن غزة ليس لها دخل".

وتابع الزهار "إن الوضع داخل "إسرائيل" وصل إلى مرحلة الخوف من المستقبل بسبب التغيرات التي حصلت في المنطقة، وهناك وجهات نظر مختلفة وهناك من يتعامل مع الواقع الذي يحدث داخل "إسرائيل" بنظرة الخوف من الزوال".