ليفني: على « اسرائيل » ان تنتخب مسارا جديدا يخرجها من عزلتها

علقت زعيمة المعارضة الصهيونية السابقة، تسيبي ليفني على تصريح رئيس وزراء الاحتلال الذي اعلن فيه تقريب موعد الانتخابات العامة في "اسرائيل" بالقول إنه يتعين على "اسرائيل" ان تنتخب مسارا جديداً بعد حالة العزلة التي وضعتها فيها حكومة نتانياهو.

و بحسب صحيفة يديعوت احرونوت العبرية، فلم توضح ليفني ان كانت ستشارك في هذه الانتخابات أم لا.

و كانت ليفني قد اعلنت استقالتها من الكنيست الصهيوني في شهر مايو الماضي، و ذلك بعد بعد شهر من خسارتها في انتخابات زعامة حزب اليمين الوسط.

و من جهته قال زعيم المعارضة الصهيوني شاؤول موفاز إن قرار إجراء انتخابات الكنيست في وقت مبكر يبعث الأمل لدى الاسرائيليين.

و أضاف:" كاديما برئاستي هو البديل للحكومة بزعامة نتانياهو و الليكود.

وقال موفاز: " أي شخص يريد ان يكون بديلا لنتاياهو عليه الانضمام لي"

و أعلن رئيس وزراء حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو مساء اليوم عن تسبيق موعد الانتخابات العامة المقبلة، دون تحديد موعداً لإجراء هذه الانتخابات.