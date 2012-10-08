ديبكا: رد حماس و الجهاد الموحد سابقة خطيرة تربك حسابات « اسرائيل »

اعربت مصادر عسكرية صهيونية عن قلقها من البيان المشترك لكل من حماس والجهاد الاسلامي والذي اعلنت فيه الحركتين مسؤوليتهما عن اطلاق حوالي 55 قذيفة صاروخية نحو مجمع "اشكول" شرقي قطاع غزة.

ووفقا لموقع تيك ديبكا الاستخباري الصهيوني، فان اعلان اكبر حركتين في قطاع غزة عن تحمل المسؤولية عن اطلاق القذائف هو اول مرة يحدث للرد على عملية عسكرية قام بها الجيش الاسرائيلي ضد تنظيم "اكناف بيت المقدس السلفي" امس في مدينة رفح.

وحسب المصادر فان البيان المشترك لحماس والجهاد الاسلامي يدل على وجود تعاون مشترك بين الجناحين العسكريين عز الدين القسام وسرايا القدس وهذه اول مرة يحدث في رد فلسطيني من قطاع غزة.