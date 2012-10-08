حكومة الضفة تقرر إعادة المفصولين لوظائفهم ولا موعد عن الرواتب

اصدر مجلس وزراء حكومة الضفة قرارا بإعادة كافة المعلمين المفصولين للخدمة المدنية؛ تنفيذا لقرار محكمة العدل العليا التي قضت الشهر الماضي ببطلان الحكم السابق الصادر في قضيتهم.

وأشار مجلس الوزراء في بيان له أنه "بناء على الصلاحيات المخولة للمجلس قانونا وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وبعد الاطلاع على القانون الاساسي وقانون الخدمة المدنية، قرر اعادة المعلمين المفصولين لوظائفهم بما يشمل المعلمين المفصولين غير المشمولين في قرار المحكمة المذكور".

وقرر المجلس الاستيعاب الفعلي لكافة المفصولين على ملاك وزارة التربية والتعليم، ودفع رواتب كافة المفصولين اعتبارا من تاريخ صدور الحكم.

وأوعز المجلس للجهات المختصة تنفيذ أحكام القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره.

وفيما يخص الرواتب اعلنت الحكومة انه لم يتم حتى الان تحديد موعد لصرف رواتب الموظفين الحكوميين عن شهر ايلول، مؤكدة ان وزارة المالية ستصدر بيانا في حال تم توفر الرواتب في خزينتها.





