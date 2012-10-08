الزهار: المقاومة ستوسِّع الرد حال استمرار العدوان

حذر القيادي البارز في حركة حماس وعضو مكتبها السياسي د. محمود الزهار من أن المقاومة ستوسع ردها على التصعيد (الاسرائيلي) بحق المواطنين في قطاع غزة، حال استمر العدوان.

وقال الزهار في تصريح متلفز مساء الاثنين "إن المقاومة أبدت جاهزيتها التامة للتصدي والرد على أي عدوان إسرائيلي يستهدف الفلسطينيين بغزة".

وأوضح أن هناك تنسيقاً كبيراً بين فصائل المقاومة الفلسطينية كافة، للرد على جرائم الاحتلال وممارساته.

ودكّت كتائب القسام وسريا القدس -عبر غرفة عمليات مشتركة- عدداً من مواقع العدو بالقذائف الصاروخية، صباح الاثنين، رداً على استهداف المواطنين في غزة مساء الأحد.

وأضاف القيادي في حماس "أن هناك دراسة وطنية مخططة للرد على تصعيد الاحتلال"، مشيراً الى أن المقاومة المتواجدة في الميدان هي من تقرر تحديد وقت الرد.

وذكر أن (إسرائيل) تسعى من خلال تهديداتها إلى تصدير أزمتها الداخلية التي تعاني منها، لافتاً إلى "أن الاحتلال يعيش أزمة واضحة كلما اشتدت بدأ الجيش بتصعيده على غزة".

وشدد عضو المكتب السياسي لحماس على أن حركته مكلفة بالدفاع عن أبناء الشعب الفلسطيني، قائلاً:" ملتزمون تماماً بالدفاع عن أبناء شعبنا ولجم الاحتلال وعدوانه ".

وكانت (اسرائيل) قد شنّت، أمس الاحد، تصعيداً على القطاع استمر فجر الاثنين، ما أسفر عن استشهاد مواطن متأثراً بجراحه واصابة خمسة عشر شخصاً آخرين.