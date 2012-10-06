صلاح: ما يجري بالقدس ليس تصرفات لجمعيات صهيونية!!

أكد رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل الشيخ رائد صلاح أن ما يجري من اعتداءات داخل باحات المسجد الأقصى المبارك، ليس مجرد تصرفات لجمعيات صهيونية أو بعض العناصر الاحتلالية، وإنما تنفيذ لمخططات الاحتلال وكافة مؤسساته، مضيفاً أننا نواجه "الاحتلال بكامل قوته".

وكانت مواجهات قد اندلعت ظهر أمس الجمعة عقب الصلاة في باحات المسجد الأقصى، واقتحامات المغتصبين والمتطرفين اليهود المتكررة للمسجد.

من جهته طالب الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا بتشكيل اتحاد عربي إسلامي على غرار الاتحاد الأوربي، كحد أدنى لاستثمار الطاقات الإسلامية لحماية القدس والمسجد الأقصى.