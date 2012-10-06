صحيفة: مصر ابلغت مشعل سبب رفضها لاقامة منطقة حرة مع غزة

استقبل الوزير رأفت شحاتة رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، أمس الأول، وفدا من حركة "حماس" برئاسة خالد مشعل.

وقالت مصادر لصحيفة «الوطن» المصرية إن شحاتة أبلغ مشعل رفض السلطات المصرية إقامة منطقة تجارة حرة بين مصر وقطاع غزة فى سيناء، لخطورة هذا الأمر على الأمن القومى المصرى، إضافة إلى أنه لن يكون فى صالح الفلسطينيين مستقبلا.

وكانت الصحيفة قد نشرت خبرا حول مفاوضات لإقامة منطقة تجارة حرة بين مصر وقطاع غزة على الحدود المصرية الفلسطينية.

وكشفت مصادر مخابراتية عن أن اللقاء تطرق أيضا إلى مناقشة التسهيلات التى من الممكن أن تقدمها مصر لقطاع غزة مقابل عدم الموافقة على مشروع المنطقة الحرة، التى تتمثل فى تسهيل أكثر لدخول المواطنين، والسلع، إضافة إلى زيادة كميات الوقود والكهرباء التى تصدرها مصر إلى قطاع غزة، مقابل معاونة حركة حماس للسلطات المصرية فى غلق الأنفاق نهائيا.

وقالت المصادر إن مشعل أكد حرص حركته على تنفيذ بنود المصالحة الفلسطينية على أرض الواقع وتحويلها من «حبر على ورق» إلى عمل لخدمة القضية الفلسطينية، وأن مشعل أوضح أن حركته تمد يدها لكافة الفصائل الفلسطينية من أجل تحرير الأرض، وتوحيد الجهود. وهو الأمر الذى أيده شحاتة، حيث أكد استعداد مصر عقد مائدة حوار بين حركتى حماس وفتح وباقى الفصائل، من أجل إزالة أى عراقيل تعيق التنفيذ الفعلى لملف المصالحة.