حركة « فتح » تدعو عناصرها والفلسطينيين لحماية الأقصى

دعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) كوادرها وعناصرها وعموم الشعب الفلسطيني لحماية المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف وكل المقدسات في القدس والمدن الفلسطينية.



وناشد المتحدث باسم الحركة أسامة القواسمي في بيان صدر عن مفوضية الاعلام والثقافة الجمعة الجماهير الفلسطينية للوقوف صفا واحدا لمنع المستوطنين وجنود الاحتلال من استباحة ساحات الحرم القدسي للتأكيد على مكانة المقدسات وقدرة الفلسطينيين على حمايتها كمهمة تاريخية نفتديها بأرواحنا.



ونبه إلى نوايا حكومة الاحتلال لدفع المنطقة إلى توترات واحتكاكات مباشرة في الأماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية تؤدي لاشتعال آتون صراعات دينية خطط لها المتطرفون والعنصريون في "إسرائيل" وتنفذها جماعات تحت سمع وبصر وحماية قوات الاحتلال.



وقال: إن "عملية اقتحام المستوطنين وجنود الاحتلال لباحات الحرم القدسي وتعطيل صلاة الجمعة وإصابة العشرات من المصلين الذين تصدوا للحملة المبيتة ثبت أن الاحتلال يحاول فرض مخططاته لتهويد القدس ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية على حد سواء".



وطالب القواسمي باسم فتح الجماهير الفلسطينية إلى البقاء في حالة اليقظة والسهر والعمل المنظم لقطع الطريق على الاحتلال والمستوطنين وللدفاع عن المسجد الأقصى بالصدور المتراصة المرفوعة بقوة الايمان والإرادة.