العاهل السعودى يعفى نائب رئيس الاستخبارات من منصبه

أصدر العاهل السعودى، الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود أمرا ملكيا بإعفاء الأمير عبد العزيز بن بندر بن عبد العزيز من منصبه كنائب لرئيس الاستخبارات العامة، وعين مكانه الفريق ركن يوسف الإدريسى.



وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الأمر الملكى جاء فيه "يعفى الأمير عبد العزيز بن بندر بن عبد العزيز نائب رئيس الاستخبارات العامة لشئون الاستخبارات من منصبه بناء على طلبه"، وأضاف بيان الديوان الملكى "يعين الفريق ركن يوسف بن على الإدريسى نائبا لرئيس الاستخبارات العامة".



ويأتى هذا القرار بعد أن عين الملك فى يوليو الماضى الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز رئيسا للاستخبارات خلفا للأمير مقرن بن عبد العزيز الذى تم إعفاؤه.