معاريف: نتنياهو يدرس إقالة براك من منصبه‏

كشفت صحيفة معاريف بان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو درس قبل أيام إقالة وزير الحرب ايهود براك من منصبه بعد أن تشاور نتنياهو مع وزراء في حزب الليكود الذي يرأسه.

وقال مقربو لنتنياهو بأنه في الأيام الماضية وصلت لديهم معلومات تفيد بان وزير الحرب منذ فترة طويلة يعمل مع كبار الإدارة الأمريكية بشكل مستقل ضد نتنياهو ويتدخل في سياسية إسرائيل الخارجية وهذه أمور لن يستطيع نتنياهو تحملها.

وقد دعا مما يسمي بوزير العلام والشتات في الحكومة "الإسرائيلية" يولي ايدلشتاين رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامني نتنياهو لإقالة وزير الحرب ايهود براك علي خلفية تحريض براك كبار المسئولين الأمريكيين ضد نتنياهو وفي أعقاب لقاء براك وزيرة المعارضة الاسرائليية السابقة تسيبي ليفني سرا في واشنطن قبل أسبوعين.

وقال ايدلشتين لقد حذرت من سفريات براك للولايات المتحدة قبل 3 سنوات فكل مره كان يسافر فيها براك للولايات المتحدة كان يورطنا وأضاف قائلا من الممكن أن نجد لنا وزير للحرب غير براك من خلال أعضاء الإتلاف الحكومي.

وقد شن نتنياهو هجوما لاذعا قبل أيام ضد براك متهما إياه بأنه يخرب علاقاته بالولايات المتحدة.

ووفقا لصحيفة هأرتس فخلال لقاء جمع نتنياهو بوزير المالية يوفال شتاينس حذر شتيانس نتنياهو من براك قائلا له " براك يريد أن يلوي ذراعك من خلال التصويت ضد الميزانية فرد عليه نتنياهو قائلا له " لشتاينس" إلا تعلم بان براك علي الصعيد السياسي ذهب للولايات المتحدة لتهيج الصراع بيني وبين براك اوباما لكي يؤخذ عنه انطباع بأنه المنقذ وانه الشخص المعتدل الذي يريد حل الخلاقات.