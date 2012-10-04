وزير إسرائيلي يدعو نتنياهو لإقالة باراك‏

دعا ما يسمي وزير الإعلام والشتات في الحكومة الإسرائليية يولي ايدلشتاين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لإقالة وزير الحرب ايهود باراك على خلفية تحريض باراك كبار المسؤولين الأمريكيين ضد نتنياهو وفي أعقاب لقاء باراك وزيرة المعارضة الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني سرا في واشنطن قبل أسبوعين.

وقال ايدلشتين لقد حذرت من سفريات باراك للولايات المتحدة قبل 3 سنوات فكل مره كان يسافر فيها باراك للولايات المتحدة كان يورطنا، قائلا :"من الممكن ان نجد لنا وزير للحرب غير باراك من خلال أعضاء الائتلاف الحكومي.

وقد شن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجوما لاذاعا قبل أيام ضد وزير الحرب أيهود باراك متهما إياه بأنه يخرب علاقاته بالولايات المتحدة.

ووفقا لصحيفة هأرتس فخلال لقاء جمع نتنياهو بوزير المالية يوفال شتاينس حذر شتيانس نتنياهو من باراك قائلا له " براك يريد ان يلوي ذراعك من خلال التصويت ضد الميزانية فرد عليه نتنياهو قائلا له " لشتاينس" ألا تعلم بان باراك على الصعيد السياسي ذهب للولايات المتحدة لتهيج الصراع بيني وبين باراك أوباما لكي يؤخذ عنه إنطبااع بأنه المنقذ وانه الشخص المعتدل الذي يريد حل الخلاقات".