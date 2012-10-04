القيادي زقوت: هذا يوم عرس الشقاقي

أكد عضو قيادة الساحة في حركة الجهاد الإسلامي – قطاع غزة الدكتور سمير زقوت، أن هذا اليوم هو عرس الشهيد الدكتور فتحي الشقاقي، الذي أرسى دعائم الفريضة الغائبة في فلسطين، فريضة الجهاد، فهو يوم للاستفتاء حول خيار الجهاد والمقاومة.

ودعا القيادي زقوت، خلال مهرجان "كل فلسطين لكل الأمة" الذي تنظمه الحركة في ذكرى تأسيسها الحادية والثلاثين، وذكرى انطلاقتها الجهادية الخامسة والعشرين، على شرف الذكرى السابعة عشرة لاستشهاد مؤسسها الدكتور الشقاقي، إلى التخندق حول خيار الجهاد والمقاومة، الذي أثبتت الأيام أنه الخيار الأصوب نحو تحرير فلسطين من نهرها إلى بحرها.

وقال:"في هذا اليوم تتوحد كل السواعد المجاهدة من أجل فلسطين، قضية الأمة العربية والإسلامية المركزية، وتؤكد الجماهير الفلسطينية أنها ترفض الحلول الاستسلامية، والخيارات العقيمة التي راهن عليها البعض.