قائد عسكري ايراني: اي عدوان من جانب « اسرائيل » علينا سيعجل بزوالها

اكد قائد عسكري ايراني اليوم الاربعاء مجددا ان اي اعتداء من جانب اسرائيل على بلاده يعني التعجيل بزوالها.

وقال نائب قائد سلاح البر للحرس الثوري الايراني لشؤون العمليات العميد مرتضي ميريان: "لو قام الصهاينة (الاسرائيليون) باي عدوان عسكري، فمن المؤكد ان املنا لازالة اسرائيل سيتحقق وسيتم الاسراع بعملية زوال هذا الكيان المصطنع"، حسبما ذكرت وكالة الانباء الايرانية الرسمية (إرنا).

واضاف ان "ايران لا تسعي للاعتداء علي اي بلد، لكنها سترد بحزم على اي اعتداء".

واشار الى اكتفاء ايران الذاتي في تصنيع المعدات والاجهزة بنسبة 100 في المئة.

وكان الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد قلل الاحد الماضي من شان التهديدات الاسرائيلية لبلاده على خلفية برنامجها النووي.

وقال في تصريحات لشبكة "سي ان ان" الاخبارية الاميركية: "لا ناخذ هذه التهديدات علي محمل الجد، تهديدات الكيان الصهيوني ضد ايران اشبه بتفجير الارهابيين لبعض المفخخات في بلد ما، ولا يمكن ان تؤثر مثل هذه التفجيرات في بلد كبير مثل ايران".