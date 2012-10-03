ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

القوى الوطنية والإسلامية تجتمع بغزة وتهنئ الجهاد بذكرى انطلاقتها

  • غزة - فلسطين اليوم
  • 13:46 - 03 أكتوبر 2012
مشاركة

عقدت القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة اجتماع لها بدعوة من حركة الجهاد الإسلامي صباح اليوم الأربعاء، في ذكرى تأسيس الحركة 31 والانطلاقة الجهادية 25 على شرف ذكرى استشهاد الدكتور فتحي الشقاقي.

وهنأت الفصائل المجتمعة الحركة بذكرى انطلاقتها وأشادت بالدور الوطني للحركة من اجل انتزاع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

ودعت الفصائل إلى ضرورة أهمية إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وتطبيق اتفاق المصالحة الذي جرى بالقاهرة في 4 مايو 2011م بتوافق وطني شامل.

وأكد المجتمعون أيضا على أهمية استمرار عقد مثل هذه الاجتماعات بين مختلف القوى الوطنية والإسلامية من اجل مناقشة مختلف التطورات التي تعيشها القضية الفلسطينية وما تمر به من أزمة داخلية.



الفصائل الفلسطينية

الفصائل الفلسطينية

الفصائل الفلسطينية

الفصائل الفلسطينية

الفصائل الفلسطينية

الفصائل الفلسطينية

متعلقات