القوى الوطنية والإسلامية تجتمع بغزة وتهنئ الجهاد بذكرى انطلاقتها

عقدت القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة اجتماع لها بدعوة من حركة الجهاد الإسلامي صباح اليوم الأربعاء، في ذكرى تأسيس الحركة 31 والانطلاقة الجهادية 25 على شرف ذكرى استشهاد الدكتور فتحي الشقاقي.

وهنأت الفصائل المجتمعة الحركة بذكرى انطلاقتها وأشادت بالدور الوطني للحركة من اجل انتزاع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

ودعت الفصائل إلى ضرورة أهمية إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وتطبيق اتفاق المصالحة الذي جرى بالقاهرة في 4 مايو 2011م بتوافق وطني شامل.

وأكد المجتمعون أيضا على أهمية استمرار عقد مثل هذه الاجتماعات بين مختلف القوى الوطنية والإسلامية من اجل مناقشة مختلف التطورات التي تعيشها القضية الفلسطينية وما تمر به من أزمة داخلية.



























