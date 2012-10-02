مشعل يصل القاهرة غدا للمشاركة في احتفال ذكرى فتح القدس

يصل خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إلي القاهرة، غدًا الأربعاء؛ لإلقاء كلمة في احتفالية بمناسبة ذكري فتح صلاح الدين للقدس تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.

و نقلت وكالة الأناضول التركية عن إبراهيم الدراوي، رئيس المركز الفلسطيني للدراسات بالقاهرة والمقرب من الفصائل الفلسطينية، إن "زيارة مشعل تأتي بهدف إلقاء كلمة أمام الاحتفالية، ولا توجد علي أجندته خلال زيارته للقاهرة أي لقاءات رسمية مع قيادات مصرية".

وزار مشعل القاهرة قبل أسبوعين حيث شارك في لقاءات للمكتب السياسي للحركة واجتماعات مع قيادات حماس في قطاع غزة وعلى رأسهم إسماعيل هنية، كما التقى في تلك الزيارة رئيس المخابرات المصرية.