صحة أبو حمزة المصري تتدهور وتحول دون ترحيله من بريطانيا

يسعى محامي الإسلامي أبو حمزة المصري المهدد بالترحيل إلى الولايات المتحدة لضلوعه في أعمال إرهاب للدفع بتدهور صحة موكله إلى حد استحالة مغادرته بريطانيا.

فبحسب نص الدفاع الذي رفعه ألن جونز محامي أبو حمزة الثلاثاء إلى قاضي المحكمة العليا من اجل وقف ترحيله يطلب المحامي من المحكمة مهلة لإجراء فحوصات طبية لموكله من اجل إثبات "تدهور حالته الصحية".

وقال المحامي في طلبه "إذا كان موكلي عاجزا عن الدفاع عن نفسه فسنؤكد ان ترحيله سيشكل تعسفا بموجب المادة 91 من قانون 2003 حول الترحيل"، كما لفت المحامي إلى تطرق قاض في أثناء جلسة الاستماع حول الترحيل عام 2008 إلى صحة أبو حمزة "المتدهورة جدا".

وتنظر المحكمة العليا الثلاثاء في قضايا أربعة إسلاميين آخرين متهمين بالضلوع في نشاطات إرهابية يسعون إلى تجنب تسليمهم إلى الولايات المتحدة.

وبدأ قاض في المحكمة العليا الثلاثاء عند الساعة 10,30 (11,30 ت غ) في النظر في التماسات خالد الفواز ثم بابار احمد وعادل عبد الباري وأبو حمزة.

كما يبحث قاض آخر الثلاثاء ملف سيد طلحة أحسن بحسب مصدر قضائي.

وأجازت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في الأسبوع الفائت ترحيل الرجال الخمسة، لكن إجراءات الترحيل علقت الأربعاء بعد تقديم التماس إلى المحكمة العليا في اللحظة الأخيرة.

وأبو حمزة المولود في مصر وحامل الجنسية البريطانية البالغ 54 عاما مستهدف ب11 تهمة متعلقة بالإرهاب.

ويحاول الإمام السابق لجامع فينسبوري بارك منذ ثماني سنوات الحول دون ترحيله فيما تتهمه واشنطن بالمشاركة في اختطاف 16 سائحا غربيا في اليمن عام 1998 قتل أربعة منهم في إثناء عملية عسكرية لتحريرهم.

كما انه متهم بالمساهمة في إقامة معسكر تدريب إرهابي في الولايات المتحدة في 2000-2001 وفي تمويل مرشحين إلى "الجهاد" راغبين في الذهاب إلى الشرق الأوسط للتدرب على أعمال إرهابية.