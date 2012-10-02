ابراهيموفيتش: مسي لا يستحق الكرة الذهبية

قال زلاتان ابراهيموفيتش زميل ليونيل ميسي السابق في برشلونة إن النجم الأرجنتيني لا يستحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لأنه لم يفز سوى بلقب وحيد هذا العام.

وأضاف المهاجم السويدي الذي يلعب حاليا لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي والذي سبق له اللعب مع ميسي في موسم 2009-2010 لمحطة يورو سبورت التلفزيونية "قدم ميسي موسما رائعا لكنه لم يفز بالقاب كثيرة كما سبق له الحصول على جائزة الكرة الذهبية ثلاث مرات".

وتابع "الأمر يعتمد على نظرتك للأمور وما إذا كنت تمنح الجائزة بناء على العمل الفردي أو المجهود الجماعي".

واستطرد "لا يزال تشابي يقدم عروضا على أعلى مستوى وأمضى انيستا أيضا موسما رائعا. فازا ببطولة أوروبا بينما لم يفز ميسي بأي شيء. فاز فقط بكاس ملك اسبانيا. فاز ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم ثلاث مرات وحان الوقت الآن لمنحها لشخص أخر".

وسيتم منح جائزة الكرة الذهبية التي اندمجت عام 2010 مع جائزة أفضل لاعب في العالم خلال حفل سيقام في السابع من يناير 2013.