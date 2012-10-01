الزمالك يُجري اتصالات للعب مع الوصل الإماراتي

أكد نائب رئيس نادي الزمالك اللواء صبري سراج عدم وجود نية لإلغاء معسكر الفريق الأول لكرة القدم المقرر إقامته بالكويت في الفترة من 3 إلى 9 أكتوبر المقبل، حيث تلقينا برنامج المعسكر ويتضمن أداء مباراتين وديتين مع الإسماعيلي يوم 5 أكتوبر وأخرى مع التضامن يوم 8 أكتوبر.

وقال سراج الذي يرأس بعثة الفريق إلى الكويت :"يجري حالياً اتصالات للعب مباراة ثالثة مع الوصل الإماراتي أو أي فريق آخر في الإمارات تسمح ظروفه بعد انتهاء معسكر الكويت، وذلك في حال إلغاء اللعب مع مايوركا الاسباني يوم 13 أكتوبر؛ لأن الشركة الراعية لم ترسل مندوبها حتى الآن لتوقيع عقد المباراة مع إدارة النادي، وقد أمهلناهم فرصة أخيرة لحضور مندوبهم وإلا تم إلغاء فكرة المباراة.

ومن ناحية أخرى، كشف المهندس هاني شكري، عضو لجنة تنمية الموارد بنادي الزمالك، أن اللجنة تلقت اتصالاً من وكالة الأهرام تطلب إعادة المفاوضات بشأن رعاية الفريق الكروي للموسم الجديد، مشيراً إلى أن الزمالك سبق أن رفض عرض الأهرام بعد أن اكتشف أن هناك تمييزاً للنادي الأهلي عن الزمالك في المقابل المادي.

وقال شكري: "لن يرغمنا أحد على توقيع عقد لا يرضينا، وفي حال عدم اقتناعنا بعرض الأهرام سنفتح مزايدة حول قميص النادي لأي شركة أخرى".

وكانت الوكالة قد عرضت 22 مليون جنيه لرعاية فريق الزمالك لمدة ثلاث سنوات، بينما عرضت على الأهلي 140 مليون جنيه في أربع سنوات.