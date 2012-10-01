خالد مشعل: 'حماس' عصية على الانقسام وانسحابي من رئاسة الحركة مؤقت

اكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل لـ'القدس العربي' انه مصمم على عدم ترشيح نفسه لرئاسة المكتب السياسي للحركة وانه يريد ان ينسحب مؤقتا من منصبه لتجديد الحركة واجراء مراجعة شاملة.

وقال مشعل ان ما ذكر عن خلافه مع 'جماعة غزة' غير دقيق.

واضاف في حديث لـ'القدس العربي' على هامش مشاركته في مؤتمر حزب العدالة والتنمية في انقرة انه يحظى بتأييد كبير في اوساط كوادر وقيادات حركة حماس في غزة.

واشار مشعل الى انه ما زال يحظى بأغلبية في مجلس شورى الحركة تؤهله للاستمرار في رئاسة المكتب السياسي، ولكنه اراد عدم التجديد واصر عليه لرغبته في الابتعاد ولو لفترة مؤقتة عن زعامة الحركة.

وشدد مشعل بان حركة حماس 'عصية على الانقسام وانها قوية ومتماسكة وستظل كذلك ولا خوف عليها، واطمئن الجميع بأن الحركة قوية وصلبة وستزداد قوة وصلابة'.