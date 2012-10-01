مسؤول بالأنروا:اليوم توزيع القرطاسية على أكثر من 225 ألف طالب بغزة

أكد الدكتور محمود الحمضيات رئيس برنامج التربية والتعليم بوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين 'الأنروا' بغزة، أن "الأنروا" ستقوم اليوم بتوزيع القرطاسية على طلاب المدارس في كافة محافظات قطاع غزة.

وأوضح د. الحمضيات في حديث لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن القرطاسية سيتم توزيعها على كافة الطلبة، البالغ عددهم 225105 ألف طالب وطالبة في كافة محافظات القطاع من الصف الأول وحتى الصف التاسع، منوهاً إلى أن تأخير توزيع القرطاسية كان بسبب التمويل، ولكن بعد الحصول على المبلغ المخصص للقرطاسية، كان التأخير بسبب إجراءات شراء هذه القرطاسية.

ونوه د. الحمضيات، إلى أن برنامج توزيع القرطاسية على الطلاب هي من ضمن برنامج الطوارئ الذي توقف بسبب عدم وجود أموال كافية، والتي تقدر بمليون دولار، موضحاً أن الأنروا لا تقوم بدفع ميزانية القرطاسية من برنامج التعليم المخصص بالوكالة.

يُشار، إلى أن توقف توزيع القرطاسية على طلاب "الأنروا" قد أثار استياء أولياء الأمور، خاصةً ممن يعانون من حالات الفقر، ويعجزون عن توفير القرطاسية ومستلزمات المدارس، في ظل وجود عدد كبير من الأطفال داخل العائلة الواحدة.

وطالب أولياء الأمور وكالة الغوث بإعادة النظر في هذه القرارات، التي قدر تؤثر على حياة المواطنين وقدرتهم على متابعة المسيرة التعليمية لأطفالهم.

أعلن روبرت تيرنر، مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في قطاع غزة أنهم سيقومون صباح الاثنين (1-10) بتوزيع القرطاسية على طلبة المدارس وذلك على الرغم من الصعوبات الكبيرة التي تواجهها المنظمة الدولية في التمويل.

وأكد الدكتور الحمضيات، أن الأنروا تسعى لحل كافة المشكلات التي تواجهها، والمعيقات التي تتعرض لها، رغم الصعوبات المالية التي تمر بها،