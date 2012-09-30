الاتحاد الأوروبى يعتزم تشديد العقوبات على إيران ومنع إسرائيل من الهجوم

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة يعتزمان تشديد العقوبات على إيران، وفى الوقت نفسه منع إسرائيل من شن ضربة عسكرية.



ونقلت يديعوت عن مسئول دبلوماسى بالأمم المتحدة قوله إن الاتحاد الأوروبى سيكون الأول فى فرض عقوبات جديدة ستطال المجال المالى، ولكنه لم يحدد هذه العقوبات.



وفى السياق نفسه، قال مسئول أمريكى، إن الولايات المتحدة تبحث عن مجالات جديدة يمكن فرض العقوبات فيها، مشيرا إلى أنه يمكن دائماً تشديد إجراءات تم اتخاذها، وأنه يمكن زيادة الأهداف التى ستطالها العقوبات على إيران.



ولفتت الصحيفة العبرية إلى استمرار التدهور الحاد فى سعر صرف العملة الإيرانية فى ظل العقوبات، مشيرة إلى أنه قد هبط سعر الريال فى سوق طهران السوداء بحوالى 6% حيث بيع الدولار الواحد بـ28 ألفا و500 ريال.





