الجهاد تنظم مسيراً بالدراجات النارية وسط القطاع على شرف ذكرى الشقاقي

في إطار الفعاليات التي تنظمها حركة الجهاد الإسلامي استعداداً لمهرجان الانطلاقة الجهادية والتأسيسية على شرف ذكرى رحيل الدكتور المفكر فتحي إبراهيم الشقاقي نظمت حركة الجهاد إقليم الوسطى عصر أمس السبت مسيراً بالدراجات النارية في جميع أنحاء المحافظة الوسطى.

وجاب العشرات من عناصر وكوادر حركة الجهاد الإسلامي شوارع محافظة الوسطى (المغازي- البريج- النصيرات -دير البلح -المغراقة) بالدرجات النارية حاملين رايات حركة الجهاد الإسلامي ورايات مطبوع عليها صور الدكتور الشقاقي وشعار الإعلام الحربي التابع لسرايا القدس.

وتجولت الدرجات النارية مصحوبة بعدد من الجيبات والسيارات في شوارع المنطقة الوسطى استعداداً للمهرجان الإسلامي الكبير والذي سيقام على أرض ساحة الكتيبة الخميس المقبل.

وعبر أبو محمد أحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي بدير البلح عن سعادته وفخره بأنه شارك هذا العرض بالدرجات النارية، قائلاً: جئت اليوم لأؤكد بأنني سأواصل انتمائي لهذه الحركة المجاهدة، وأجدد العهد والبيعة مع الله ورسوله ثم مع حركة الجهاد على مواصلة الطريق التي سلكها أميننا العام الشهيد فتحي الشقاقي، وتأكيداً منا للعالم أجمع على أن الشقاقي ترك رجالاً وشباناً ومجاهدين من خلفه سيواصلون طريق الجهاد والمقاومة.

ومن جانبه قال الشيخ رائد نصار القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بالمنطقة الوسطى وأحد أعضاء اللجنة التحضيرية للمهرجان "إن هذه الفعالية البسيطة بالدرجات النارية تأتي في إطار الفعاليات التي أعدتها حركة الجهاد بإقليم الوسطى استعداداً لمهرجان الانطلاقة الجهادية، وقد سبقها ندوات سياسية في جميع أنحاء منطقة الوسطى، وكذلك عروض مرئية تضمنت فلماً وثائقياً وبرومشنات جهادية للدكتور فتحي الشقاقي عُرضت في مدينة دير البلح ومخيم النصيرات والبريج.

وأكد القيادي، التابع لسرايا القدس بلواء الوسطى ان الفعاليات ستتواصل في الأيام القادمة بإذن الله وستنتهي بانتهاء مهرجان الانطلاقة الجهادية الـ25 والتأسيس الـ31 تزامناً مع الذكرى السنوية الـ17 لاستشهاد فتحي الشقاقي، وذلك في أرض الكتيبة بمدينة غزة يوم الخميس القادم.











































