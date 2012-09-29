أكد على ضرورة التواصل بين الشباب.. هنية يستقبل وفداً جزائرياً

استقبل رئيس الحكومة الفلسطينية بغزة إسماعيل هنية اليوم السبت وفدا كشفيا جزائريا من الكشافة الإسلامية الجزائرية برئاسة نائب القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية السيد "محمد بوعلاق".

وأشار رئيس الحكومة بغزة :"إلى الدور التاريخي للجزائر في فلسطين وأنها مع فلسطين ظالمة أو مظلومة" وفلسطين لن تكون ظالمة"، موضحًا أن ذلك يعبر عن المسئولية الجزائرية الكبيرة وموقفها التاريخي المشرف مع القضية الفلسطينية، مشيدا بهذا الموقف الكبير للجزائر الكبيرة بتاريخها وشعبها وموقعها.

وقال هنية: "إن الشعب الفلسطيني ليس وحيدًا في مواجهة الاحتلال بل الجزائر كلها معه"، مؤكدًا أن الجزائر ستستمر بالوقوف إلى الجانب الشعب الفلسطيني، موضحاً أن هذا الوفد يأتي في سياق كسر الحصار الشبابي والثقافي والرياضي على قطاع غزة، مشيرًا إلى أهمية التواصل الشبابي بين فلسطين والجزائر".

وأضاف" إن هذه المرحلة في تاريخنا في الأمة العربية والإسلامية يصنعها الشباب وهم بحاجة لقوة القلب والعقل والبدن، وعي عناصر الشباب"، مشيرا للدلالات السياسية التي يحملها الوفد وإن الوفد سيشهد في غزة العزيمة والإصرار على الحياة رغم الحصار والمعاناة، داعيا إلى تعاون فلسطيني جزائري في مجال الشباب والكشافة وتوأمة ونقل الخبرات".

من جانبه وشكر رئيس الوفد السيد محمد بوعلاق هنية والشعب الفلسطيني على الضيافة، مستعرضا نشاطات الكشافة الجزائرية، مؤكدا أنه سيكون هناك اتفاقيات شراكة وتوأمة وتبادل خبرات مع الكشافة الفلسطينية.

وتقدم هنية للجزائر الشقيق قيادة وشعبا بالتهنئة بمناسبة الذكري ال50 لاستقلال، التي كانت ولا تزال حاضرة دوما في القضية الفلسطينية، والتي تعتبر أن استقلالها منقوص ما لم تحرر فلسطين، محييا الثورة الجزائرية والشعب الجزائري الكبير.