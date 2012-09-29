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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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الرئاسة المصرية: الحديث عن تأجير قناة السويس لقطر « كلام مضحك لا يستحق الرد »

  • القاهرة - فلسطين اليوم
  • 16:04 - 29 سبتمبر 2012
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 اعتبر الدكتور ياسر علي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، استمرار الحديث عن تأجير قناة السويس لقطر "كلام مضحك ولا يستحق الرد عليه".

وقال ياسر علي، في تصريح اليوم السبت: "إن هذا الكلام لا يجوز ترديده عن دولة بحجم مصر، والتي عندما نتحدث عنها فلابد أن نقدر قيمة الكلمة".

ورداً على سؤال حول رفض قطر لتصدير الغاز لمصر وتصديره لإسرائيل بـ 2 دولار بعد رفض القاهرة تأجير قناة السويس لها، قال المتحدث باسم الرئاسة: "القناة أصل من أصول هذا البلد الذى لا يمكن أن يتحدث عنها أحد."

وأضاف أن التعاون "المصري - القطري" مهم بكل المجالات، والعلاقات الثنائية في أفضل حالاتها، مشيرًا إلى أن أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أكد خلال زيارته لمصر اهتمام بلاده بدعم مصر بمرحلة التحول الديمقراطي التي تعيشها ودعم الاقتصاد المصري.

وأكد أن مصر ستمر من عنق الزجاجة التي تعيشها سريعا وفي أقرب وقت بإرادة المصريين وعزمهم وجذورهم الحضارية القوية.

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