جامعة فلسطين تستقبل وفداً من رابطة المحامين الديمقراطيين الدوليين

استقبل الدكتور سالم صباح رئيس جامعة فلسطين بغزة وفداً من رابطة المحاميين الدوليين ضم كل من الأستاذ الدكتور رونالد ويلي نائب رئيس الرابطة، والدكتورة أيفلين دورماير مندوبة الرابطة في الأمم المتحدة يرافقهم الأستاذ محمد أبو هاشم من المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وقد شارك في استقبالهم أيضاً كل من الدكتور محمد أبو سعدة نائب رئيس الجامعة للشؤون المالية والإدارية، والدكتور موسى أبو سليم نائب رئيس الجامعة للتخطيط والعلاقات الخارجية، والأستاذ الدكتور موسى أبو ملوح عميد القانون والممارسة القضائية، والأستاذ أحمد صنع الله مدير العلاقات العامة.

حيث رحب "صبّاح" بالوفد الزائر، وقدم لهم نبذة حول جامعة فلسطين شملت التعريف بكلياتها وبرامجها وخدماتها، وعلاقاتها مع العديد من المؤسسات المحلية والدولية، مؤكداً أن جامعة فلسطين منفتحة على حضارات العالم وعلومه هادفة بذلك إلى ضمان مستوى عالي من التواصل والإبداع والتميز على المستويات الأكاديمية والإدارية والطلابية.

كما شكر "صبّاح" رابطة المحاميين الديمقراطيين الدوليين ممثلة بالوفد الزائر على جهودهم في دعم الخدمات الانسانية واهتمامهم بالقضية الفلسطينية وتعاونهم القائم مع المجتمع الفلسطيني، متمنياً أن تؤدي هذه الجهود لنتائج إيجابية للفلسطينيين وخدمة الانسانية في ظل قيم وأخلاق الحضارات الإنسانية.

ومن جانبهم أعرب الوفد أن زيارتهم لقطاع غزة تأتي تضامناً مع الشعب والقضية الفلسطينية، وتأييداً للحقوق الفلسطينية المشروعة، واستنكاراً للممارسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين والأراضي الفلسطينية، موضحين أن وفد الرابطة الزائر ضم قرابة عشرين شخصاً سيقومون بتنفيذ زيارات أكاديمية للمؤسسات التعليمية والجامعات الفلسطينية، وجولات ميدانية للمؤسسات الحقوقية والدولية، إضافة إلى لقاءات مع العديد من فئات المجتمع الفلسطيني وخصوصاً الطلبة وأعضاء الهيئات التدريسية.

كما أفاد الوفد أنهم سيقومون بتنفيذ أنشطة وفعاليات تضامنية مع الشعب الفلسطيني في خطوة تهدف إلى تفعيل القضية الفلسطينية بين الأوساط الشعبية والمؤسساتية على المستوى الدولي، متمنين أن ينال الشعب الفلسطيني كافة حقوقه التي تضمن له العيش على أرضه بحرية كرامة.

هذا وقدم الأستاذ رائف بركة مدير وحدة الجودة عرضاً تعريفياً محوسباً حول كليات الجامعة وبرامجها وأهم مرافقها وخدماتها الأكاديمية والطلابية، تلى ذلك جولة تعريفية للوفد رافقهم خلالها "أبو سعدة"، و"أبو ملوح" الذين أطلعا الوفد خلالها على العيادة القانونية وخدماتها التي تقدمها للمجتمع الفلسطيني وخاصة للفئات المهمشة والفقيرة من خدمات واستشارات قانونية تقدم لهم بشكل مجاني، وكذلك المحكمة الصورية التي تهتم بتفعيل الجوانب التطبيقية لطلبة القانون بالتعاون مع الخبراء والقضاة والمحامين في شتى القضايا القانونية.

واختتم الوفد زيارته بالاجتماع مع أساتذة وطلبة القانون والممارسة القضائية في لقاء ساده النقاش المتبادل حول القضية والحقوق الفلسطينية خاصة في ظل القوانين الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان وكذلك دور الأمم المتحدة تجاه فلسطين خاصة وأن أحد أهدافها هو أن تتمتع الشعوب المستعمرة بالحرية وتقرير مصيرها، ودعا الوفد في ختام اللقاء الطلبة إلى دراسة القوانين الدولية من أجل الدفاع عن الحقوق الفلسطينية وقضيتهم العادلة، وتمنى التعاون مع الجامعة في العديد من المشاريع والبرامج القانونية.