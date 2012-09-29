المنظمات الأهلية تطالب بحماية الصيادين وتمكينهم من الصيد الآمن في بحر غزة

استنكر القطاع الزراعي بشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بشدة جريمة الاحتلال الإسرائيلي بحق صيادين فلسطينيين، كانا على متن قاربهما الصغير في بحر شمال غزة يوم أمس الجمعة مما أدى إلى استشهاد الصياد فهمي أبو رياش 22 عاما وإصابة شقيقة بجراح.

وأكد القطاع الزراعي بالشبكة على أن هذه الجريمة الجديدة بحق الصيادين أبو رياش تضاف إلى سلسلة الجرائم الطويلة والانتهاكات المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا الفلسطيني وبخاصة صياديه ومزارعيه الذين يصرون على الحصول على قوت يومهم ويؤكدون على تمسكهم بحقهم في الوصول الأمن إلى أراضيهم وأماكن الصيد في البحر كما كفلتها لهم مختلف الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

وأشار القطاع الزراعي بالشبكة إلى أن الاحتلال يقوم بملاحقة الصيادين وإطلاق النار واعتقالهم وتدمير قواربهم وأدوات صيدهم وتقييد مسافة الصيد في بحر قطاع غزة إلى مسافة تقل عن ثلاثة أميال.

وطالب المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية بالتحرك الجدي والفاعل لمحاسبة قادة الاحتلال وملاحقتهم حيث الاحتلال يستغل الصمت الدولي للامعان في جرائمه وانتهاكاته بحق شعبنا وارتكاب جرائمه.

وشدد القطاع الزراعي بالشبكة على ضرورة بذل كافة الجهود من اجل رفع الحصار عن قطاع غزة بشكل كامل بما في ذلك حماية وتمكين الصيادين من الصيد في بحر قطاع غزة بحرية وأمان وبدون قيود وتوفير كافة أشكال الدعم لهم.

وتوجه القطاع الزراعي بالشبكة بالتضامن مع الصيادين الفلسطينيين الذين يواجهون الاحتلال الإسرائيلي بصمودهم وإصرارهم على حقهم في الصيد في بحر قطاع غزة.