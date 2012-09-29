اقتصاد الضفة تحدد سعر كيلو الخبر حتى نهاية الشهر القادم

اتفقت وزارة الاقتصاد الوطني برام الله واللجنة المشتركة التي تضم ممثلين عن أصحاب المخابز في الأرض الفلسطينية، على الاستمرار ببيع سعر كيلوغرام سلعة الخبز بـ4 شواقل فقط، حتى نهاية شهر تشرين أول القادم.

واتفقوا، اليوم السبت، على أن يتم مراجعة هذا السعر مع بداية الشهر الذي يليه وفق دراسة جديدة، مع الأخذ بعين الاعتبار إيجاد حل عادل لموضوع أسعار الخبز خلال الشهر القادم.

وثمنت الوزارة، في بيان لها، مبادرة كبار تجار الطحين الذين تعهدوا بعدم رفع أسعار الطحين على أصحاب المخابز، كما أشادت بتجاوب أصحاب المخابز بالاستمرار في بيع سعر كيلوغرام سلعة الخبز بـ4 شواقل فقط حتى نهاية الشهر القادم، رغم ارتفاع تكاليف إنتاج الخبز عالميا خاصة مدخل الطحين والذي يشكل الوزن الأكبر في تكلفة إنتاج الخبز.

وذكرت أنه سيتم إعادة مراجعة هذا السعر من قبل اللجنة المشتركة بين الوزارة وأصحاب المخابز لدراسة تكاليف سلعة الخبز شهريا، وبناء عليه يتم تحديد سعر كيلو غرام الخبز المنتج من دقيق (أول باب) للمستهلك من كل شهر، أو كلما استدعت الضرورة لذلك، بناء على معطيات تكلفة إنتاجه في السوق الفلسطينية.

ودعت الوزارة المواطنين إلى التعاون مع طواقم حماية المستهلك، والعمل على تقديم شكواهم مباشرة من خلال مراجعة مكاتب الوزارة في المحافظات الشمالية أو عبر الاتصال على أرقام الهواتف لهذه المكاتب أو الخط المباشر 1700300300.