« حماس » تدعو الى عدم بث مباراة لفريق نادي برشلونة يحضرها شاليط

دعت حركة "حماس" ، اليوم الجمعة، وسائل الاعلام المحلية والعربية والاسلامية الى عدم بث مبارة لفريق نادي برشلونة الاسباني، وصيف بطل الدوري الاسباني لكرة القدم، يحضرها الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط الذي حرر في صفقة تبادل مع حماس العام 2011.



وقال المتحدث باسم حماس سامي ابو زهري لوكالة (فرانس برس) ان "دعوة نادي برشلونة (للمجرم) شاليط لتكريمه هي استعداء لمشاعر الشعب الفلسطيني وابناء العرب والمسلمين لان شاليط جندي اسرائيلي كان داخل دبابته يشارك في اعمال قتل المدنيين الفلسطينيين عندما خطف من المقاومة الفلسطينية" في 2006.



واضاف ابو زهري "ندعو الاعلام العربي والاسلامي والفلسطيني الى عدم بث هذه المبارة في حال اصر النادي على دعوة شاليط ومشاركته".



واشار الى ان "نادي برشلونة الاسباني يحظى باهتمام من المشجعين العرب والفلسطينيين وسيتلاشى هذا الاهتمام في ظل انحيازه لصالح الاحتلال الاسرائيلي ودعم الجنود الاسرائيليين القتلة".



ودعا ابو زهري النادي الاسباني الى "العدول عن دعوة شاليط لاننا نتوقع ان علاقات اسبانيا وفريق برشلونة في الساحة العربية ستتضرر".



وكان النادي الكاتالوني اعلن الاربعاء ان شاليط تلقى دعوة منه لحضور "الكلاسيكو" الاول هذه الموسم مع غريمه ريال مدريد بطل الدوري في 7 تشرين الاول (اكتوبر) المقبل على ملعب "نو كامب" في برشلونة.



واوضح مصدر في النادي الاسباني لـ (فرانس برس) "تلقينا طلبا من وزير اسرائيلي سابق لدعوة هذا الشخص وقرر النادي دعوته كما فعل مع كثيرين من قبل. لم نسمع اي احتجاجات على هذه الدعوة، لكن لكي يكون مفهوما ان برشلونة لا يدخل طرفا في الصراع الفلسطيني-الاسرائيلي، نذكر بان نائب رئيس النادي كارليس فياروبي استقبل الزعيم الفلسطيني محمود عباس في 2011 واطلعه على منشآت النادي".



واشار برشلونة الى ان الدعوة ليست الى المقصورة الرئاسية، وانما دعوة عادية الى المدرجات.



واشارت صحيفة "ال بايس" من جانبها الى ان هذه الدعوة اثارت جدلا واحتجاجات من جانب الجمعيات المقربة من الفلسطينيين التي طالب معظمها في رسالة الى رئيس النادي ساندرو روسل بالتراجع عن الدعوة، معتبرة ان جلعاد شاليط "ليس شخصا عاديا" وانما جندي في الجيش الاسرائيلي.